Öztunç: “Büyükşehir Belediyesi’ne adayım”

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü de istifaya davet eden Öztunç, Elbistan’a da hizmet yapılmadığını belirterek, “Hayrettin Güngör, Elbistan’ı unutmuş” dedi.

Kahramanmaraş Kalesi’nde düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü, seçim vaatleri üzerinden eleştiri yağmuruna tuttu.

‘Hayrettin bey gönül işini yanlış anlamış’ diyen Öztunç, “Kahramanmaraş’ın büyük bir sorunu var. Hayrettin Güngör sorunu var maalesef. Hayrettin bey belediye başkanı olduğunda, belediyeciliğin kitabını yazdığı söylendi. Hizmet edeceği söylendi. Şehri kalkındıracağı, şehre büyük yatırımlar yapacağı, şehri çok farklı noktalara getireceği söylendi. Ama anladık ki, Hayrettin bey sadece kitap yazmış başka bir şey yapmamış. Hayrettin Güngör, benimle yarıştığı yerel seçimlerde içerisinde vaatler olan bir kitapta ‘gönül işi’ diyor. Hayrettin bey gönül işini yanlış anlamış.

Hayrettin Güngör, Elbistan’ı unutmuş. Hayrettin Güngör’ün gözünde Elbistan diye bir kent yok. Belediyeciliğin kitabını yazdım diye gelen vatandaş, maalesef Kahramanmaraş’a çok büyük kötülük yapıyor. Boş çıktın Hayrettin Güngör. Benim kendisine bir önerim var. Sayın Güngör, yolun neresinden dönersen kardır. Beceremiyorsun, yapamıyorsun, yönetemiyorsun. Koca şehri köy haline getirecek Hayrettin Güngör. Devlet memuru gibisin. Kahramanmaraş’a zerre kadar sevdası varsa, istifa eder. Vizyon yok. Kahramanmaraş’ın 5 yılı heba oldu. Şehrin 2,5 yılı gitti geriye kalan 2,5 yılını kurtarmış olalım. Önümüzdeki dönem zaten o koltuğa Ali Öztunç oturacak. Ben düzelteceğim zaten. Hayrettin Güngör, Türkiye’deki büyükşehir belediye başkanları arasında en beceriksizidir. Kitabını yazmış olabilir ama pratiği bilmiyor ” değerlendirmesinde bulundu.

Kahramanmaraş’ın büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Öztunç, “Kahramanmaraş ciddi deprem bölgesi uyarıyorum, Bingöl’den başlayıp buradan geçip Hatay’a giden fay hattı yüzyıllardır kırılmamış. Her an kırılabilir. Kahramanmaraş çok büyük bir deprem yaşayabilir. Çok büyük bir sıkıntı olur bu durum. O yüzden biran evvel depremle ilgili tedbir almamız gerekiyor Burada acilen bir deprem çalıştayı yapılmak zorunda. Hayrettin Güngör yapamaz. Ama valiye sesleniyorum; eğer yapamıyorsanız bana söylesinler Kahramanmaraş’ta deprem çalıştayını ben yapacağım” ifadelerini kullandı.