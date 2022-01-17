Öztunç: “AKP’nin derdi, bölgeyi hava kirliliğinde dünya birincisi yapmak”

Yapımı planlanan 5. ve 6. ünitelere ilişkin ÇED süreci kapsamında 25 Şubat’ta yapılacak halkın katılım toplantısına katılacaklarını aktaran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Uzmanlarımız başvurusu dosyalarını inceliyor. Halkı projeyle ilgili bizler de bilgilendireceğiz. Mevcutlarının filtre sorununu çözmekten aciz AKP yenilerini getiriyor. Hayaller Paris, gerçekler Külbistan. Paris Anlaşmasında kömür mutabakatlarından imtina eden AKP, iklim fonunu alıp Afşin-Elbistan’da simsiyah karlar yağdıracak, Kahramanmaraş’ı hava kirliliğinde dünya birincisi yapacak!” tepkisini verdi.

Kahramanmaraş’taki hava kirliliği değerlerinin yüksekliğine dikkat çeken Öztunç: “Hava kirliliği raporlarında Kahramanmaraş hep üst sıralarda. Afşin-Elbistan bölgesi hava kirliliğinde dünya 5'incisi. Sayıştay 2. yıldır emisyonların takip edilmediği açıklıyor. İnsanlarımız kanserle mücadele ediyor. Kahramanmaraş ovasının gerçek potansiyelini keşfetseler hem Kahramanmaraş hem de Türkiye şaha kalkardı. Sonra da Ali Öztunç, AKP Kahramanmaraş’ı sevmiyor deyince kabahatli oluyor” dedi.