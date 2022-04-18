Öztunç: “AK Parti Kahramanmaraş’a büyük hizmetler yapmış; tövbe!”

Öztunç, düzenlediği basın toplantısında Kahramanmaraş’ın sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidarı ve büyükşehir belediyesini eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, ilçelerdeki vatandaşların kendilerine gelecek hizmeti dört gözle beklediğini söyledi.

Değerlendirmelerine ilk olarak Elbistan’da düzenlenen Kuzey İlçeleri Yatırım Değerlendirme Toplantısı’na davet edilmemesi konusuyla başlayan Öztunç, şöyle devam etti:

“Elbistan'da Devletin toplantısı olan Kahramanmaraş Valiliği İl Koordinasyon toplantısı yapılıyor. AK Parti'nin Milletvekilleri davetli, MHP Milletvekili davetli, AK Parti il ve ilçe başkanları davetli ama ben davetli değilim ben bu şehrin vekili değil miyim?”

Eleştirdiği zaman, muhataplarının kendisine küstüğünü anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Muhtarlar hizmet alamadıkları için isyan ediyorlar. Büyükşehir Belediyesinde muhatap bulamadıkları için isyan ediyorlar. Büyükşehir Belediyesi sorunlarıyla ilgilenmiyor. Ama AK Parti'nin umurunda değil, AK Parti sadece oy almasını biliyor. Oy alıp kulağının üstüne yatıyor böyle bir siyasi anlayışları var. Siyasette vatandaştan neden oy istenir? Hizmet verebilmek için, lafa gelince ‘Biz hizmet ettik biz hizmet ediyoruz’ diyorlar. Öyle bir anlatıyorlar ki Kahramanmaraş'a AK Parti çok büyük hizmetler yapmış; tövbe! Kahramanmaraş'ın bazı köylerine gidin benim ismimin yazılı olduğu çöp konteynırları var ya da Adana Büyükşehir Belediyesinin isminin yazılı olduğu banklar var. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin buralara hizmet götürmesi gerekmiyor mu? Maalesef üzülerek söylüyorum Büyükşehir Belediyesi çalışmıyor.

Eleştirdiğim zaman ise küsüyorlar eleştireceğim, çünkü ben bu şehrin vekiliyim. Ben, görevinizi yapmanızı istiyorum. Birazcık vatandaşın sorunlarıyla ilgilensinler odalarından çıksınlar” ifadelerini kullandı.