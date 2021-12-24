Öztunç: “2022’de sandık gelecek”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Afşin ilçesindeki ziyaretinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Döviz kurlarındaki düşüşün bir an önce piyasaya yansıması gerektiğini belirten Öztunç, “Dolar geçtiğimiz günlerde bir anda 12-13 liraya kadar çıktı, millet fakirleşmeye başladı. Muhalefet olarak biz konuştuk, ekonomistler konuştu. Faizler düşürüldü, doların yükselmesinin önüne geçebilmek için 5 milyar dolar piyasaya sürüldü bir baktık dolar 17, 18, 19 liraya kadar çıktı, Euro 20,5 lirayı gördü. Bu yükselmenin önüne geçebilmek için 1970’li yıllarda uygulanan ve başarısız olan bir ekonomi modelinin uygulanmasına geçildi. Hazine garantisi verildi. Zaten Türk bankacılığında var olan paranın yüzde 65’i dövizdi, yüzde 35’i Türk lirasıydı. Bu sistemle hepsi döviz hesabına çevrildi. Hazine garantisiyle dolar oldu. Dolarizasyon yapıldı. Türk parası tamamen sıfıra çıkarıldı. Örtülü faiz artırımı yapıldı. Doların düşmesine hepimiz sevindik fakat benzin, elektrik, doğal gaz, şeker, çay, sıvı yağ, gübre fiyatları düştü mü? Halkın alım gücü bitti. Doların yükselmesiyle gelen zamlar hala devam ediyor. Vatandaşın alım gücü azaldı” dedi.

Öztunç, “Eskiden bizim vatandaşımız ucuz diye Bulgaristan’a, Gürcistan’a giderdi alışveriş yapardı, çantaları doldurur gelirlerdi. Şimdi onlar geliyorlar Türkiye’ye çantalarını doldurup gidiyorlar. Ülkemiz bu hale geldi. Paramız pul olduktan sonra asgari ücrete yapılan zammın ne anlamı var. Fakat bunun çözümü var, o da sandık. Kararı hakem olan milletimiz verecek” değerlendirmesini yaptı.

2023 Haziran’ın yapılacak seçimlerle ilgili de konuşan CHP’li Öztunç, erken seçim iddiasında bulundu.

Yaşanan sıkıntıların sandıkla çözülmesi gerektiğini belirten Öztunç, “Şu anda zaten seçim ekonomisi uygulanmaya çalışılıyor. '2023'e kadar seçim yok.' deniliyor ya, kesin var. 2022'nin mart, nisan veya haziran ayına kadar mutlaka sandık gelecek, seçime gideceğiz. Çünkü millet dayanamaz hale geldi. Bu hükümet başka bir yapıya ulaşmış durumda. Yaptırdığımız anketlerde de bunları görüyoruz. Kahramanmaraş’ta çok şükür partimizin durumu iyi, bölgemizde anketler yaptırıyorum. Önümüzdeki Ocak ayında tekrar bir anket yaptıracağım. En son iki ay önce yapılan ankette cumhur ittifakı, millet ittifakı yarı yarıya gözüküyor. Kahramanmaraş’ta ikinci partiyiz. Kuzeydeki Afşin, Elbistan, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde iyi durumdayız. Vatandaşlarımızın ilgisi, alakası var şahsıma buda beni mutlu ediyor. İnşallah iyi bir çalışmayla Kahramanmaraş’tan çok güzel bir sonuç alacağız. Yerel seçimlerde aldığımız oyun çok üzerinde bir oy alacağız, buna gönülden inanıyoruz” şeklinde konuştu.