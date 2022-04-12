Özelleştirme İdaresi, Elbistan’da 2 taşınmazı satışa çıkardı

İdarenin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, özelleştirilecek taşınmazlar, Elbistan’a bağlı Pınarbaşı Mahallesi sınırları içerisinde kalıyor. Biri 5 bin 938, diğeri ise 7 bin m² büyüklüğünde olan taşınmazlar için 500 biner lira geçici teminat tutarı belirlendi. Şeker fabrikasının özelleştirme kapsamının dışında yer alan taşınmazların özelleştirilmesini öngören ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" ve ardından "açık artırma" usulleriyle gerçekleştirilecek. Son teklifler 16 Mayıs'ta alınacak.

İhalelere katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alarak ayrı ayrı teklif sunması ve ilgili belgeleri idarenin adresine son teklif verme tarihi saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi gerekiyor. İhalede teklif sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilecekler. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları, kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilecek.

İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari yüzde 40’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda ödenebilecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 16 oranında vade farkı uygulanacak. Taşınmazların ihale bedelinin vadeli ödenmesi yönteminin tercih edilmesi halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınacak.

Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaf tutulacak.