Özel Yıldız’dan piknik ve çocuk oyunları şenliği

Pınarbaşı mesire alanında düzenlenen etkinliğin son derece güzel bir ortamda geçtiğini ifade eden kurucu müdür Nurullah Çelebi Köker, “Yaklaşık iki yıl boyunca Covid-19 salgınından dolayı birçok etkinliği gerçekleştiremedik. Bu sene velilerimizle planladığımız tanışma ve kaynaşma pikniğinde bir araya geldik. Öğrencilerimiz hem piknik yaptılar hem de şölen havasında eğlenerek tombik, seksek, mendil kapmaca, yakar top gibi bazı geleneksel oyunlarımızı oynadılar. Yaptığımız bu etkinlikten hem velilerimiz hem de bizler son derece memnun kaldık. Sonbaharın bu güzel gününde bu etkinliği düzenleyen tüm velilerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.