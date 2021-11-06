Özel Yıldız’da söyleşi ve imza günü

Öğrencilere kitap okumanın önemini bir kez de yazar tarafından söylenmesi amacı ile hazırlanan program hakkında bilgi veren okul müdürü Nurullah Çelebi Köker, son derece verimli bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“İki yıl süren pandemi sonrasında okulumuzda eğitim öğretim çalışmalarının yanında sosyal ve kültürel çalışmalarımızda aynı titizlikle devam etmektedir. Bu bağlamda okulumuzda söyleşi ve imza günü tertipledik. Alanında oldukça başarılı eserler ortaya koyan yazar Adem Gümüş ile görüşerek okulumuzda kitap okumanın önemi ve faydaları konulu bir söyleşi ve imza günü için okulumuza davet ettik. Hazırladığımız plan dahilinde tüm öğrencilerimizle görüşerek, neden kitap okumalı? Kitap okumanın bizlere kazandırdıkları ne? Hangi tür kitap okunmalı? Gibi birçok konuda öğrencilerimizle söyleşi yaparak bilgilendirme yaptı. Öğrencilerimiz ise yazarımızı heyecan ve dikkatle dinlediler, program sonunda yazarımız kitaplarını imzaladı, böylece öğrencilerim yazar tarafından imza kitap okumanın heyecanında yaşadılar. Şahsım ve okulum adına yazarımız Adem Beye teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.”

Yazar Adem Gümüş ise, “Böyle güzide bir okulda bulunmaktan son derece memnun oldum. Öğrencilerin heyecanla beni dinlemesi, programın güzelliğine güzellik kattı. Konuşmamda bizim kahramanlarımızı tanımanın önemi üzerinde durdum. Kitap okuma alışkanlığı ve kitap okumayı sevmenin birkaç püf noktalarından bahsettim” dedi.

Yazar Gümüş, program sonunda büyük bir kalabalık ortamda kitaplarını imzaladı.