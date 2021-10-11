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Özel Yıldız telafi eğitimlerini tamamladı

Özel Yıldız Koleji, Covid-19 pandemi sürecinde anlaşılmayan ve eksik kalan konuların pekiştirilmesi amacı ile yaptığı telafi eğitim programını tamamladı.

Özel Yıldız telafi eğitimlerini tamamladı
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Konu hakkında bilgilendirme yapan kurucu müdür Nurullah Çelebi Köker, öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılından kalan eksikliklerini gidermek için yaptıkları telafi programını tamamladıklarını söyledi.

Köker, yaptığı açıklamada “Özel Yıldız öğrencilerinin akademik alanda her koşulda ve her sistemde gelişimlerini sağlamaktadır. Okul içinde geliştirdiğimiz Yıldız Eğitim Sistemi ile yenikliklere ve değişimlere çok kısa sürede uyum sağlıyoruz. Öğrencilerimizin eğitim-öğretim planlamalarını bu şekilde yapmıyoruz. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlu süreçte eğitim-öğretim çalışmaları olumsuz etkilenmiştir. Okul olarak tüm zorlukların üstesinden gelerek eğitim-öğretim çalışmalarımızı ara vermeden devam ettirdik.

2021-2022 eğitim-öğretim yılına ise tüm sınıf seviyelerinde hazırladığımız telafi programı ile başladık. 8 Ekim Cuma günü değerlendirme sınavı yaparak programımızı başarı ile tamamladık. Öğrencilerimiz özellikle bir üst sınıf ile bağlantılı konuları daha iyi kavradılar. Okul olarak tüm önlem ve tedbirlerimizi aldık. Covid-19 pandemi kuralları dahilinde çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

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Özel Yıldız Telafi Eğitimlerini Tamamladı