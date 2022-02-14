Özel Yıldız Koleji’nin bursluluk sınavına yoğun ilgi

Kurucu müdürü Nurullah Çelebi Köker, sınav sonrası yaptığı değerlendirmede; “Her yıl düzenli olarak yaptığımız kayıt ve bursluluk sınavımızın bu seneki ayağını hafta sonunda gerçekleştirdik. Soğuk bir hava olmasına rağmen sınavımıza yoğun bir katılım oldu. 1100 civarında öğrenci katılımı ile yaptığımız sınav ilkokul 4. sınıflar ile ortaokul 5.-6.-7. sınıf öğrencilerine idi. Çok şükür herhangi bir olumsuzluk yaşamadan sınavı tamamladık. Sınav sonrasında cevap anahtarını da aynı gün www.elbistan yildizegitim kurumlari.com internet sitemizden açıkladık. Sınav sonuçlarını ise 16 Şubat 2022 Perşembe günü açıklayarak öğrencilerimize karne şeklinde vereceğiz.

Sınavın titizlikle katılan tüm öğrencilerimize uygulanması ve herhangi bir hak kaybının olmaması için ÖSYM sistemi ile sınavımızı gerçekleştirdik. Biz sınav öncesi tüm tedbirlerimizi almıştık. Sınava gelen tüm öğrencilerimizi nezih ve rahat bir ortamda ağırladık. 16 Şubat itibari ile sınav sonuçlarını birlikte değerlendirmek için velileri öğrencileri ile birlikte okulumuza gelmelerini istiyoruz. Kayıtlarımıza 16 Şubat 2022 itibari ile başlayacağız. Okulumuza kayıt olmak isteyen tüm velileri ve öğrencileri okulumuza davet ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.