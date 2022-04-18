Özel Yıldız Koleji’nden MSÜ giriş sınavı başarısı 

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) giriş sınavlarında Türkiye dereceleri kazandıklarını ifade eden kurucu müdür Nurullah Çelebi Köker yaptığı bilgilendirme toplantısında; şunları söyledi:

“Özel Elbistan Yıldız Koleji akademik alanda bir başarı daha kazandı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavlarında bir öğrencimiz Türkiye 804. sü diğer Türkiye derecelerimiz ise ilk 10 binde de 4 öğrencimiz, ilk 25 binde 10 öğrencimiz, ilk 50 binde 15 öğrencimiz bulunmaktadır. Sınava katılan tüm öğrencilerimiz mülakat sınavına katılmaya hak kazanmışlardır. 2022 yılında kazandığımız bu büyük başarı bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Kazandığımız bu başarılar disiplinli ve planlı bir çalışmanın ürünüdür. Bizler bu azim ve gayret içinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

İnşallah yılsonunda yapılacak olan liselere giriş sınavları ile yüksek öğretim kurumları giriş sınavlarında da yine başarılar kazanacağız. Bu başarıda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimi kutluyor, başarılarının devamlarını diliyorum.”