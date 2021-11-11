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Özel İdare’nin Yıkım İhalesi Gerçekleşti

Şehir Meydan projesi kapsamında İl Özel İdare Binası’nın enkaz satış ve yıkım işi ihalesi Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Açık teklif usulüyle yapılan ihaleye 51 firma katıldı. İş kapsamında Büyükşehir’e ödenecek en yüksek teklif ise 6,6 Milyon TL oldu.

Özel İdare’nin Yıkım İhalesi Gerçekleşti
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin şehir merkezinde bütüncül bir tarihi doku oluşturacak dev projesi Şehir Meydanı’nda önemli bir aşama daha kaydedildi. Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen proje bölgesindeki yıkılacak yapılar arasında yer alan İl Özel İdare Binası enkaz satış ve yıkım işi ihalesi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen ihalede, 51 firma rekabet etti. Yıkım işi için Büyükşehir Belediyesi’ne ödenecek en yüksek teklifin 6,6 Milyon TL olarak gerçekleştiği, ihalenin sonuçlarının komisyon incelemesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

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Özel İdarenin Yıkım İhalesi Gerçekleşti