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Özel Eğitim Uygulama Merkezi için ilk kazma vuruldu

Elbistan’da özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik olarak projelendirilen 16 derslikli Özel Eğitim Uygulama Merkezi (okulu) için ilk kazma vuruldu.

Özel Eğitim Uygulama Merkezi için ilk kazma vuruldu
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Kentte özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler açısından çok önemli bir işlevi yerine getirerek onlara tek çatı altında eğitim alma imkanı sunacak Elbistan Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nin yapımına başlandı. Söz konusu proje, Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından 19 milyon 182 bin liraya ihale edilmişti. Yüklenici firma, Yunus Emre Mahallesindeki inşaat çalışmalarının startını verdi. İş makineleri, temel kazma çalışması yaparken 450 günde bitirilmesi hedeflenen okul, ilçedeki yaklaşık 250 özel eğitim öğrencisinin yeni eğitim yuvası olacak.

İlçedeki çeşitli okullarda kendileri için oluşturulan özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrenciler, Z+2 olacak şekilde toplam 3 kattan oluşan Elbistan Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde derslerin yanı sıra birçok sosyal aktiviteyi de rahatlıkla yapma imkanına kavuşacak. Binada 16 adet derslik, 1 adet oyun odası, 2’şer adet görsel sanatlar ve müzik atölyeleri, 1 adet uygulama evi,  1 adet beden eğitimi-fizyoterapi salonu, 150 kişilik çok amaçlı salon, 1 adet yemekhane, 3 adet bakım odası ve 3 adet rahatlama odası yer alacak.

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