Özel Eğitim Uygulama Merkezi 19 milyon liraya ihale edildi

Kentte özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler açısından çok önemli bir işlevi yerine getirerek onlara tek çatı altında eğitim öğretim faaliyetlerinin verileceği Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nin ihalesi 7 Eylül’de gerçekleştirilmişti.

Öğrencilerin günlük yaşam becerileri ile işlevsel akademik kapasitelerini geliştirme noktasında da büyük katkı sunacak okulun ihalesi, Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından yapılmıştı. 450 gün içerisinde bitirilmesi hedeflenen eğitim yuvasının ihale sonucu belli oldu.

Yunus Emre Mahallesindeki pazar alanına yapılarak ilçedeki yaklaşık 250 özel eğitim öğrencisinin yeni eğitim yuvası olan Elbistan Özel Eğitim Uygulama Merkezi, farklı koşullar için oluşan ihtiyaçlara mümkün olan en üst düzeyde cevap verecek ve öğrenciler için de kaliteli, konforlu bir yaşam alanı olacak.

Halihazırda çeşitli okullarda kendileri için oluşturulan özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrenciler, Z+2 olacak şekilde toplam 3 kattan oluşan Elbistan Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde derslerin yanı sıra birçok sosyal aktiviteyi de rahatlıkla yapma imkanına kavuşacak. Binada 16 adet derslik, 1 adet oyun odası, 2’şer adet görsel sanatlar ve müzik atölyeleri, 1 adet uygulama evi, 1 adet beden eğitimi-fizyoterapi salonu, 150 kişilik çok amaçlı salon, 1 adet yemekhane, 3 adet bakım odası ve 3 adet rahatlama odası yer alacak.

Elbistan Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nin ihalesine 14 firma teklif verdi. Değerlendirme sonucunda merkezin yapımı 19 milyon 182 bin liraya ihale edilmiş oldu. Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nin 24 Ocak 2023’te bitirilmesi planlanıyor.