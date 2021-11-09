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Özel çocuklar için özel etkinlik

Elbistan Belediyesi ve Gençlik Merkezi tarafından özel öğrencilerin farklı bir gün yaşaması için ‘Engel değil, sevgi kazanacak’ adlı program düzenlendi.

Özel çocuklar için özel etkinlik
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Programda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, engelli bireylerin özgür bir şekilde hareket edebilmeleri için kentte özel park ve oyun alanları kuracaklarını söyledi.

Elbistan Belediyesiyle ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü, özel çocuklar için özel bir gün düzenledi. Programa katılan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz özel çocuklarla ve aileleri ile yakından ilgilendi.

Özel öğrencilerin mutluluğunun had safhada olduğu programda konuşan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, engelli bireylerin özgürce hareket edebilme ve oynamalarına imkân sağlamak için kentin değişik noktalarında özel park ve oyun grupları kuracaklarını söyledi.

Özel çocuklarla birlikte vakit geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürbüz şunları söyledi: “Biz Elbistan Belediyesi olarak Elbistan’ı daha yaşanılabilir kılmak için ihtiyaçları ve özellikle de dezavantajlı kardeşlerimizin taleplerini yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Zamanlarını kapalı alan veya sabit bir yerde geçirmek zorunda kalan dezavantajlı yavrularımızla ilgili onların yaşamlarını daha da kolaylaştırabilmek adına ailelerimiz ve rehabilitasyon merkezleri ile görüşme halindeyiz.  Onların kafeteryalara, kitap kafelere ve kütüphanelere ihtiyaçlarının olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde engelsiz yaşam alanı ve engelsiz kafeyi hayata geçirelim istiyorum.  İnşallah kentimizde özel çocuklarımız için yaşam ve oyun alanları kuracağız. Onları toplumun içinde vakit geçirebilecekleri imkanlara kavuşturacağız” dedi.

Elbistan Gençlik Merkezi’nde yapılan programda, öğrenciler hazırladıkları gösterileri sergilemek için sahneye çıktı ve marifetlerini sergiledi. Sıra pist yarışlarına geldiğinde ise heyecan ve mutluluk üst seviyedeydi. Çuval ve yumurta taşıma yarışları kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Çocuklarına farklı bir gün yaşatan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüze teşekkür eden aileler, bu tür programların artırılarak sürdürülmesini istedi. Halaylarla sona eren programda bütün çocuklar madalya ile ödüllendirildi.

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