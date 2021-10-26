Özel Anatomi Sağlık Merkezi törenle hizmete açıldı

Yunus Emre Mahallesi Semerkant Caddesi Kaynarca göleti civarında hizmet verecek olan Özel Anatomi Sağlık Merkezi’nin açılışına Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından işyerinin açılış kurdelesi Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve kurum müdürleri ile birlikte kesildi.

Kurdele kesiminin ardından kısa bir konuşma yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, işyerinin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

İşletmeciliğini Esra Polat’ın yaptığı Özel Anatomi Sağlık Merkezi’nde bay bayanlara özel fizyoterapi ve diyetisyenlik hizmeti verilecek.

İşletme sahibi Esra Polat, açılışın ardından yaptığı değerlendirmede, “Fizyoterapistler Kadir Taş ve Sümeyye Yıldız ile bay bayanlara özel migren, bel fıtığı, boyun fıtığı, sırt ağrıları, diz ağrıları, ayak ağrıları, romatizma ve nörolojik hastalıklar ile ilgili hizmet vereceğiz.

Sağlık merkezimizde Diyetisyen Hüsniye Karakoç ise kilo verme-alma, insülin direnci, kalp ve damar hastalıkları, tip 2 diyabet hipotiroidi, gebelik ve emzirme ve sporcu beslenmesi konularında hizmet vereceğiz. Sağlık bir yaşam için tüm hemşerilerimizi merkezimie bekliyoruz” dedi.