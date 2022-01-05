Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, 53 üniteden oluşacak
Elbistan İleri Biyolojik Atık Su...
KOSGEB’ten mikro ve küçük işletmelere hızlı destek
KOSGEB’ten mikro ve küçük işletmelere...
Özdemir: “Çöllolar’da kurumsal yapı oluşturuluyor”
Özdemir: “Çöllolar’da kurumsal yapı oluşturuluyor”
AK Parti’de ahde vefa buluşması
AK Parti’de ahde vefa buluşması
Zam gelmeyen bir tek o kalmıştı, metreküpü 3 liraya dayandı
Zam gelmeyen bir tek o...
banner191
banner162

Özdemir: “Çöllolar’da kurumsal yapı oluşturuluyor”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Çöllolar kömür sahasının yeniden üretime açılmasıyla ilgili kurumsal yapının oluşturulması ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Özdemir: “Çöllolar’da kurumsal yapı oluşturuluyor”
banner167

Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin kömür ihtiyacının karşılanması amacıyla Çöllolar Kömür Sahasına yönelik geliştirilen projede ilk üretim 2009 yılında yapılmıştı. İlk 3 yılı yatırım, 25 yılı işletme olmak üzere projede toplam 28 yıllık sözleşme süresi öngörülen sözleşmede yıllık 17 milyon 25 bin ton kömür üretimi yapılması hükme bağlandı. Toplam 544 milyon ton kömür rezervinin bulunduğu sahada,  2011 yılı şubatında peş peşe göçükler yaşandı. Faciaların ilki 6 Şubat 2011, ikincisi 10 Şubat 2011 tarihinde meydana geldi. 6 Şubat 2011’de meydana gelen göçükte kamyon şoförü Yaşar Alkaya yaşamını yitirdi. Bu olaydan yalnızca 4 gün sonra, 10 Şubat 2011’de meydana gelen büyük göçükte de 10 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

11 yıldır kapalı olan saha, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türkiye Kömür İşletmeleri’ne devredilmişti. Türkiye Kömür İşletmeleri de bölgeyi işletmeye açmakla ilgili izin süreçlerini başlatırken; bir de işletme müdürlüğü kurulmuştu.

1000 kişilik istihdam oluşturması beklenen Çöllolar kömür sahasının yeniden işletmeye alınması ile ilgili olarak açıklamada bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, ihalenin 6 ay içerisinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Özdemir, “6 ay içinde Çöllolar sahası ihale edilecek ve işin kurumsal yapısı oluşturulacak” dedi.

Sahada çalışacak personelle ilgili de değerlendirme yapan Özdemir, “Oraya alınacak ilk işçiler, daha önceden sahada çalışan arkadaşlarımız olacak. Onların hiçbirinin mağduriyeti olmayacak” şeklinde konuştu.

Sahayı devralan TKİ’nin ana sözleşmesi değişmişti

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nün ana statüsü Aralık ayında değişmişti. Yeni ana statü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun her türden lisanssız enerji üretim tesisleri kurmasına veya lisanssız enerji üretim tesislerine ortak olmasına imkan veriyor. Ayrıca TKİ bundan böyle, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yurt içinde veya yurt dışında faaliyet alanlarıyla ilgili olarak şirket kurabilecek veya kurulu şirketlere ortak olabilecek. TKİ, yeni ana statüsü uyarınca kendine ait maden sahalarını kiraya verebilecek ve rödovans sözleşmeleri de yapabilecek.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Özdemir: Çöllolarda Kurumsal Yapı Oluşturuluyor