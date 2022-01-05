Özdemir: “Çöllolar’da kurumsal yapı oluşturuluyor”

Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin kömür ihtiyacının karşılanması amacıyla Çöllolar Kömür Sahasına yönelik geliştirilen projede ilk üretim 2009 yılında yapılmıştı. İlk 3 yılı yatırım, 25 yılı işletme olmak üzere projede toplam 28 yıllık sözleşme süresi öngörülen sözleşmede yıllık 17 milyon 25 bin ton kömür üretimi yapılması hükme bağlandı. Toplam 544 milyon ton kömür rezervinin bulunduğu sahada, 2011 yılı şubatında peş peşe göçükler yaşandı. Faciaların ilki 6 Şubat 2011, ikincisi 10 Şubat 2011 tarihinde meydana geldi. 6 Şubat 2011’de meydana gelen göçükte kamyon şoförü Yaşar Alkaya yaşamını yitirdi. Bu olaydan yalnızca 4 gün sonra, 10 Şubat 2011’de meydana gelen büyük göçükte de 10 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

11 yıldır kapalı olan saha, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türkiye Kömür İşletmeleri’ne devredilmişti. Türkiye Kömür İşletmeleri de bölgeyi işletmeye açmakla ilgili izin süreçlerini başlatırken; bir de işletme müdürlüğü kurulmuştu.

1000 kişilik istihdam oluşturması beklenen Çöllolar kömür sahasının yeniden işletmeye alınması ile ilgili olarak açıklamada bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, ihalenin 6 ay içerisinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Özdemir, “6 ay içinde Çöllolar sahası ihale edilecek ve işin kurumsal yapısı oluşturulacak” dedi.

Sahada çalışacak personelle ilgili de değerlendirme yapan Özdemir, “Oraya alınacak ilk işçiler, daha önceden sahada çalışan arkadaşlarımız olacak. Onların hiçbirinin mağduriyeti olmayacak” şeklinde konuştu.

Sahayı devralan TKİ’nin ana sözleşmesi değişmişti

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nün ana statüsü Aralık ayında değişmişti. Yeni ana statü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun her türden lisanssız enerji üretim tesisleri kurmasına veya lisanssız enerji üretim tesislerine ortak olmasına imkan veriyor. Ayrıca TKİ bundan böyle, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yurt içinde veya yurt dışında faaliyet alanlarıyla ilgili olarak şirket kurabilecek veya kurulu şirketlere ortak olabilecek. TKİ, yeni ana statüsü uyarınca kendine ait maden sahalarını kiraya verebilecek ve rödovans sözleşmeleri de yapabilecek.