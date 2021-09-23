Ozan Dursun Kul’un 13. albümü dinleyicisiyle buluştu

Yurtdışında yaşayan Ozan Dursun Kul'un modern halk müziği ezgilerinden oluşan albümünde 10 türkü yer alıyor.

Türkülerin kültürümüze ışık tuttuğunu belirten Ozan Dursun Kul, “Türkülere sevdalıyız ve türküleri yaşatmak için uğraşıyoruz. Türküler kültürümüzü yaşatıyor. Gençlere tavsiyem türküleri dinlesinler. Türkü demek, kültür demektir. Bizi biz yapan değerlerimiz türkülerle yaşayacaktır. Türkülerimize gönül vermeli ve yaşatmalıyız” dedi.

Albümde yer alan Dile Destan Elbistan isimli türküsüne de Elbistan’ı tanıtan bir klip hazırladığını ifade eden Ozan Dursun Kul, türkülere gönül veren herkesi selamlıyorum dedi.

Ozan Dursun Kul’un ‘Sevdam Bir Türküdür’ isimli albümünde “İnsanca Yaşamak, Gizli Gizli, Beni Hatırla, Yaradandır, Bê Te Nabım, Özgürlük Mahkûmları, Bitti Ülke Bereketi, Güneş Doğdu Ha Doğacak, Jı Bîr Nekin ve Dile Destan Elbistan” isimli türküler yer alıyor.