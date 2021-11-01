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Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Elbistan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
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Kaza Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Elbistan’dan Göksun istikametine seyir halinde olan Bilal A. idaresindeki 63 KE 707 plakalı otomobil kavşaktan şehir merkezine dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Şahin Ç.’nin kullandığı 50 EL 314 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri kaldırama çıkarak diğeri de refüje çıkarak durabildi. Kazada Bilal A.’nın kullandığı otomobilde bulunan yolculardan biri yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobiller çarpıştı: 1 Yaralı