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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Elbistan’da otomobille motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Kaza, Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı Caddesi’nde seyir halinde olan Mevlüt B. idaresindeki 42 NA 743 plakalı otomobil, önünde seyreden ve Metin S.’nin kullandığı plakasız motosiklete, ara sokağa dönüş yapmak istediği sırada çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü, asfalta düşerek yaralandı. Yaralının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan yaralı sürücü Metin S., Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobille Motosiklet çarpıştı: 1 Yaralı