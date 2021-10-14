Otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Göktürk ve Devlet Hatun Caddesi’nin kesiştiği noktada yaşandı. Sık yaşanan kazalarla gündeme gelen kavşakta; direksiyonun da Eyüp T. ile Ali Murat K.’nın olduğu 44 LS 562 plakalı otomobille 46 VJ 665 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken araç sürücüleri ve kamyonette yolcu olarak bulunan Süleyman B. yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.