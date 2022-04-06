Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Kaynarca göletinin yanında bulunan Semerkant Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Tayyip k. idaresindeki 46 ND 855 plakalı otomobille karşı yönden gelen Sadullah G. idaresindeki 23 ABT 320 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobil, kaldırıma çıkarak durabilirken; kamyonet ise yolun kenarına savruldu. Olayda; sürücü Tayyip K. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Ş. yaralandı. Yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Kazazedeler, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.