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Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Elbistan-Göksun karayolunda yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan yaşlı kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Elbistan-Göksun karayolunda yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan yaşlı kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Afşin ilçesine bağlı Ördek Mahallesi civarında meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, Elbistan'a doğru seyir halinde olan Hikmet K. yönetimindeki 44 KK 386 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 77 yaşındaki Ümmühani Mert adlı kadına çarptı. Talihsiz kadın, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mert'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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