Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Elbistan’da, arızalanan motosikletini kontrol etmek için yol kenarında duran 23 yaşındaki gence otomobil çarptı. Talihsiz genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Elbistan-Darende karayolunun Çatova Mahallesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 23 yaşında Ahmet Türk’ün kullandığı plakasız motosiklet arızalandı. Daha fazla ilerlemeyeceğini anlayan Türk, motosikletini yol kenarına park etti. Arızanın sebebini araştıran Türk’e, H.A.G.’nin kullandığı 44 DF 359 plakalı otomobil çarptı. Talihsiz genç, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Türk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Ahmet Türk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Türk’ün, Izgın Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.