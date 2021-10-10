Otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Nurhak’ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, ilçe bağlı Kullar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre; 11 yaşındaki Ali Uysal adlı çocuk, ailesiyle birlikte bahçeye gitmek üzere traktörle yola çıktı. Bahçenin yakınlarında traktördeki römorktan inen Uysal’a, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Talihsiz çocuk, ağır yaralandı. Uysal, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Kahramanmaraş’a sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Uysal’ı hayatta tutma çabaları sonuç vermedi. Ortaokul öğrencisi olduğu öğrenilen Uysal, hayatını kaybetti. Oğullarının ölüm haberini alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.

Uysal’ın cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Nurhak’a getirilerek defnedildi.