Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan’da 164 bin doz aşıya ulaşıldı
Elbistan’da 164 bin doz aşıya...
Kaymakam Demir’den Kıvrak’a başarı belgesi
Kaymakam Demir’den Kıvrak’a başarı belgesi
Öztunç, “Kahramanmaraş gün görmüyor” 
Öztunç, “Kahramanmaraş gün görmüyor” 
Hava kalitesi 4 günde ‘hassas’ seviyeye ulaştı
Hava kalitesi 4 günde ‘hassas’...
Öztunç; “Paris İklim Anlaşması tamam da, filtresiz santraller ne olacak?”
Öztunç; “Paris İklim Anlaşması tamam...
banner191
banner162

Otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Nurhak’ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
banner167

Nurhak’ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza, ilçe bağlı Kullar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre; 11 yaşındaki Ali Uysal adlı çocuk, ailesiyle birlikte bahçeye gitmek üzere traktörle yola çıktı. Bahçenin yakınlarında traktördeki römorktan inen Uysal’a, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Talihsiz çocuk, ağır yaralandı. Uysal, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Kahramanmaraş’a sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Uysal’ı hayatta tutma çabaları sonuç vermedi. Ortaokul öğrencisi olduğu öğrenilen Uysal, hayatını kaybetti. Oğullarının ölüm haberini alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.
Uysal’ın cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Nurhak’a getirilerek defnedildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler