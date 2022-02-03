Otomobile arkadan çarpıp devrildi: 1 yaralı

Kaza, Binali Yıldırım Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyreden Ahmet T., aracını park etmek için yavaşladı. Bu sırada, otomobili aynı yönde ilerleyen Mehmet K., bir anlık dikkatsizlik sonucu yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Mehmet K.’nın kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, hemen yardıma koştu. Devrilen otomobilin sürücüsü ile diğer aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Ahmet T.’nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan eşi Ayşe T. ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Devrilen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.