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Otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı

Elbistan’da otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı
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Elbistan’da otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Nurhak karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Elbistan’dan Nurhak istikametine ilerleyen Mehmet Y. (71) yönetimindeki 33 F 7726 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Lütfi D.’nin (63) kullandığı 46 ABA 559 plakalı traktörün arka ışığını fark etmeyerek çarptı. Kazada, sürücüler ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan 67 yaşındaki Perihan Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ambulansları Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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