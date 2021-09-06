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Otomobil, motosiklete arkadan çarptı: 2 yaralı

Elbistan-Göksun karayolunda bir otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil, motosiklete arkadan çarptı: 2 yaralı
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Kaza, Kanlıkavak Mahallesi civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, önünde seyreden plakasız motosiklete arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sabancı K. ile yolu konumundaki Bayram K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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Motosiklete Arkadan çarptı: 2 YaralıOtomobil