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Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında kamyona arkadan çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı
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Kaza, Karaelbistan Mahallesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Göksun istikametinden Elbistan ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Hasan A. yönetimindeki 46 VJ 260 plakalı kamyonda arıza meydana geldi. Arızanın sebebini bulmak isteyen sürücü, kamyonunu yol kenarına park etmek için yavaşladığı sırada arkadan gelen Halil B.’nin kullandığı 46 EP 097 plakalı otomobil hızla kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Hamit B. yaralandı. Kazazedelerin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerine burada devam edildiği bildirildi.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik tek şeride düştü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaza yapan araçların yoldan çekilmesi ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Otomobil Kamyona Arkadan çarptı: 2 Yaralı