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Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı
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Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nın Karaelbistan Mahallesi girişinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, bulvar üzerinden Göksun istikametine ilerleyen Mehmet Ş. idaresindeki 46 AAB 901 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve elektrikli bisiklete çarptı. Elektrikli bisiklet sürücüsü 61 yaşındaki Mehmet D., çarpmanın etkisiyle yola düşerek kafasından yaralandı. Elektrikli bisiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Yaralının tedavisine devam edilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil Elektrikli Bisiklete çarptı: 1 Yaralı