Otomobil duvara çarptı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Kaza, Yeşilyurt Mahallesi Kemal Ertekin Caddesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Ali Dağ idaresindeki 44 AAJ 745 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Ömer B. sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerince yolda önlem alınırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü Ali Dağ ve Ömer B.’yi çıkardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dağ, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sağlık durumu ağır olan Ömer B. ise, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’a sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.