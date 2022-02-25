Otomobil, çöp kamyonu ve temizlik işçisine çarptı: 2 yaralı

Kaza, Kışla Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut G.’nin kullandığı 35 GA 1305 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek Ali T. idaresindeki 46 AAJ 405 plakalı çöp kamyonuna ve temizlik işçisine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Umut G. ile temizlik işçisi Yahya D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.