Oto teyp hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda ilçenin farklı noktalarında otomobillerin ses sistemlerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 7 ayrı araçtan teyp, hoparlör ve takım çantası çalan İ.Ç, S. G. ve A. A.'nın olduğu tespit edilen şahıslar polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda mağdur şahıslara ait 7 adet araç teybi, 5 adet hoparlör, 1 adet hırdavat takım çantası, 1 adet kriko ve bijon anahtarı ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç, S. G. ve A. A. adlı şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Ayrıca 2 kişiye de mağdur şahıslara ait suç eşyasının satın alınması suçundan adli işlem yapıldı.