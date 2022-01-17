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Oto teyp hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Afşin'de çeşitli araçlardan hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Oto teyp hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
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Edinilen bilgilere göre, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda ilçenin farklı noktalarında otomobillerin ses sistemlerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 7 ayrı araçtan teyp, hoparlör ve takım çantası çalan İ.Ç, S. G. ve A. A.'nın olduğu tespit edilen şahıslar polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda mağdur şahıslara ait 7 adet araç teybi, 5 adet hoparlör, 1 adet hırdavat takım çantası, 1 adet kriko ve bijon anahtarı ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç, S. G. ve A. A. adlı şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Ayrıca 2 kişiye de mağdur şahıslara ait suç eşyasının satın alınması suçundan adli işlem yapıldı.

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Oto Teyp Hırsızlığı şüphelileri Tutuklandı