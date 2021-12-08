OSB’de 3'ü tekstil firmasına olmak üzere 8 arsanın tahsisi yapıldı

Elbistan’ın 6.bölgeye alınması konusunda da son aşamaya gelindiğini ifade eden Kaymakam Demir, bunun da 2.etap yatırımlarına hız kazandıracağını dile getirdi.

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantısı Kaymakam Özkan Demir’in başkanlığında gerçekleştirildi. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ETSO Başkanı Mustafa Paksoy ve yönetim kurulu katıldı. OSB’nin 1.etabında kalan son 8 arsanın tahsisinin değerlendirildiği toplantıda; bu arsalara talip olan firmaların temsilcileri ile de geniş kapsamlı görüşmeler yapıldı. Toplantı sonucunda, yatırımın niteliği, istihdam sayısı, yatırıma başlanma süresi gibi kriterler göz önünde bulundurularak 12 firma arasından 7’sine 8 parselin tahsisi yapıldı.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan OSB’nin 1.etabının tamamen dolduğunu söyledi.

OSB’deki arsalara, yatırımcıların ciddi talep gösterdiğini anlatan Kaymakam Demir, tahsis yapılacak firmaların seçimini de titizlikle yaptıklarına değindi.

8 parselin tahsisini yaptıklarını bildiren Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, şöyle devam etti:

“OSB’mizin 1.etabında boş arsamız kalmamıştı. Yaptığımız imar ve parselasyon sonrasında 6 parselimiz boşa çıkarıldı. Kamulaştırması devam eden 2 parselimizle birlikte 8 parselimizin tahsisi için bir araya geldik. Bu 8 arsaya yatırımcılarımızdan ciddi talep oldu. En sağlıklı ve ciddi bir şekilde yapmak için geniş tabanlı bir toplantı düzenledik. Yatırımcılarımızın tamamını dinledik. 12 yatırımcı talip olmuştu. Uzun değerlendirmelerden sonra 3’ü tekstil firması, plastik boru, baharat firması olmak üzere 8 parselin tahsisini 7 firmamıza yaptık. Bir firmaya 2 arsa tahsis ettik. İstihdam boyutunda ciddi rakamların oluşacağını düşünüyoruz. Yatırımcılarımızdan da isteğimiz projelere bir an önce başlamalarını bekliyoruz. Yatırımlarını en hızlı şekilde faaliyete geçireceğini değerlendirdiğimiz firmalara tahsis yaptık.”

2.etap çalışmaları ve Elbistan’ın 6.bölge teşvikine alınmasıyla ilgili sevindirici gelişmeler yaşandığını vurgulayan Kaymakam Demir, “2.etapta kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. 250 dönümlük bir yerimiz var. OSB’nin gelişmesi için mezarlık alanının değişmesine ihtiyaç var. 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mahir Ünal’la Elbistan OSB’nin 6.bölge teşviklerine dahil edilmesi noktasındaki durumu da görüşme imkanımız oldu. Sayın Bakanımız, bu yöndeki çalışmalarda son aşamaya geldiğimizi ifade etti. 6.bölgeye girersek bu alan bile yeterli gelmeyebilir. Çok ciddi firmalar bunu bekliyor. Bizlere bu güne kadar öncülük eden ve bizlerden desteklerini esirgemeyen 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mahir Ünal’a teşekkür ediyoruz. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun” diye konuştu.