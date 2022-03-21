Orman İşletme Şefliği fidan dağıtımına başladı

Elbistan Orman İşletme Şefi Sultan Demir, ormanlara gerekli önemin verilmesine dikkat çekmek maksadıyla 21 Mart’ın, “Ormancılık Günü” ve aynı haftanın da “Orman Haftası” olarak kutlandığını söyledi.

Kentin, daha yeşil bir çevreye kavuşması için ağaçlandırmaya büyük önem verdiklerini belirten Demir, bu çerçevede vatandaşlara karaçam ve sedir fidanı dağıtımına başladıklarını söyledi.

Fidan dağıtımının, Pınarbaşı Caddesi’ndeki şeflikte yapıldığını ifade eden Elbistan Orman İşletme Şefi Sultan Demir, “Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için her zaman olduğundan daha fazla ağaçlandırma yapmak hassasiyetindeyiz. Ağacıyla, ormanıyla, taşıyla, toprağıyla şehrimize sahip çıkmak en ulvi görevimizdir. Bu bilinçle hareket ederek, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli ve en paha biçilmez miras, uygarlığın en temel göstergesi olan ağacı ve ormanı korumaktır” dedi.

Demir, “21 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftası’yla da bu konuya dikkat çekmek, şehrimizden başlayarak ülkemizin orman varlığını artırmak istiyoruz. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl yangınlar nedeniyle ormanlarımızı kaybettik. Yanan ormanlarımızı yeşertmek için her zamankinden daha fazla fidan dikmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın da desteği ile inşallah bunu başaracağız. Bu çerçevede de vatandaşlarımıza sedir ve karaçam fidanları dağıtacağız. Tüm vatandaşlarımız, şefliğimize gelerek fidan alabilirler. 21 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftasının; ağaca, ormana, yeşile ve tabiata olan sevgimizi ve duyarlılığımızı artırmasına vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ekinözü’nde de fidan dağıtımı yapılıyor

21 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftası çerçevesinde, Göksun Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.