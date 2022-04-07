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Orman Bölge Müdürlüğü 100 geçici işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edeceği 5 bin geçici işçinin 100’ünü Kahramanmaraş’a ayırdı.

Orman Bölge Müdürlüğü 100 geçici işçi alacak
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OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, "diğer orman işçisi" pozisyonunda 3 bin 937, itfaiyeci olarak 500, aşçı statüsünde 280, "diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar" kategorisinde 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere, toplam 5 bin geçici işçi istihdam edilecek.

Diğer orman işçisi pozisyonu için 25, diğer fidanlık işçileri ya da bahçıvanlar kategorisinde 35 ve itfaiyeci kadrosunda da 30 yaşını doldurmamış olma şartı aranacak.

Açık iş ilanları 11-15 Nisan'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanacak. Gerekli şartları sağlayan adaylar başvurularını buradan yapacak. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgiler, adaylardan istenilecek evraklar ile sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nün bünyesinde ise 100 geçici personel istihdam edilecek. Bunun 80’i diğer orman işçisi, 3’ü diğer fidanlık işleri ve bahçıvan, 10’u itfaiyeci, 3’ü işletme elektronik bakımcı ve 4 ‘ü de aşçı şeklinde olacak.

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Orman Bölge Müdürlüğü 100 Geçici Işçi Alacak