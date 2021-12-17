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Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç vefatının 60. yılında anılacak

Elbistanlı Ordinaryüs Prof. Mükrimin Halil Yinanç’ın 60.vefat yılı dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek.

Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç vefatının 60. yılında anılacak
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Türk Tarih Kurumunun kurucularından ve İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü kurucu üyesi özellikle Selçuklu tarihi üzerine olan çalışmalarıyla bilinen, Türk tarihçisi Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç vefatının 60. yılında anılıyor.

Yapılacak anma etkinliklerinin ilki Zeytinburnu Belediyesi tarafından 21 Aralık Salı günü saat 19.00’da Zeytinburnu Kültür Sanat’ta “Cumhuriyet Tarihimizin Kutublarından: Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç” paneli olacak. Oturum başkanlığını Ahmed Güner Sayar’ın yapacağı panele, Prof. Dr. Fahameddin Başar, Beşir Ayvazoğlu, Ömer Hakan Özalp konuşmacı olarak katılacak.

Anma etkinliklerinin ikincisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi tarafından 22 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te KSÜ Kongre Merkezinde “Vefatının 60. Yılında Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç” paneli düzenlenecek.

Oturum Başkanlığını Öğretim görevlisi Mehmet Yaşar’ın yapacağı panele, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kök, Dr. Öğretim Üyesi Samet Alıç, Araştırmacı Yazar Orhan Saydam konuşmacı olarak katılacak.

Anma etkinliklerinin bir diğeri ise İstanbul Elbistanlılar Derneği tarafından 25 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Elbistan-Der Kitap Kahve’deki “Elbistanlı Büyük Tarihçi Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç” paneli olacak.

Oturum Başkanlığını İstanbul Elbistanlılar Derneği Başkanı-Eğitimci Latif Erdoğan’ın yapacağı panele, ELMÜHAY Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yinanç ve araştırmacı yazar Ömer Hakan Özalp konuşmacı olarak katılacak.

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Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç Vefatının 60. Yılında Anılacak