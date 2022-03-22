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Optisyenlik bölümü öğrencilerine malzeme desteği

Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun optisyenlik programındaki laboratuar çalışmalarında kullanılmak üzere bir optik firması tarafından malzeme desteğinde bulunuldu.

Optisyenlik bölümü öğrencilerine malzeme desteği
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 Ülke genelinde faaliyet gösteren bir optik firması Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna laboratuar malzemesi yardımında bulundu.

Gözlük camı ve çerçeve gibi malzemeler, firmanın CEO’su Fatih Çolak, Bölge Müdürü Emre Büyükmumcu ve Elbistan Satış Temsilcisi Çetin Yar tarafından Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Adnan Özdemir ve Yüksekokul Sekreteri Hacı Ahmet Şakalar’a teslim edildi.

Firmanın CEO’su Fatih Çolak, yeni açılan optisyenlik programlarına imkanlar ölçüsünde yardım ettiklerini belirterek firma olarak Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu optisyenlik programına da yardım etme kararı aldıklarını söyledi. Çolak, ayrıca, öğrencilere staj yapmaları konusunda yardımcı olacaklarını da sözlerine ekledi.

Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Adnan Özdemir firma yetkililerine bu destekten dolayı teşekkür etti.

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Optisyenlik Bölümü öğrencilerine Malzeme Desteği