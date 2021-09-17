‘Önlem alınmalı’ denilen kavşakta kaza: 3 yaralı

Şeyh Edebali Caddesi ile Doğu Sokak’ın kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada; M.Ç. idaresindeki 46 ADJ 471 plakalı kamyonla U.Y.’nin kullandığı 46 EJ 403 plakalı servis minibüsü çarpıştı. İçinde 4 çocuğun bulunduğu minibüs, çarpmanın etkisiyle yola devrildi. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, minibüste bulunan 3 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar, ilk müdahaleleri 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kaza ile ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

Bölgede oturan vatandaşlar ise, her yaşanan kazada yüreklerinin ağızlarına geldiğini belirterek sürücüleri daha dikkatli olmaya; yetkilileri de önlem almaya davet ettiler.