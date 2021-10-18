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Önce yayaya sonra da köprü korkuluğuna çarptı

Afşin’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil,  önce bir yayaya sonra da köprünün demir korkuluğuna çarptı.

Önce yayaya sonra da köprü korkuluğuna çarptı
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Kaza, ilçeye bağlı Tanır Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hüseyin Ö.’nün kullandığı 01 AFT 76 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hurman Çayı üzerinde bulunan köprüde yürüyen Halil K.’ya çarptı. Otomobil, daha sonra köprünün demir korkuluklarına çarparak durabildi. Kazada, sürücü ile yaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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