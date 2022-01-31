Önce yaban domuzları ardından da kurtlar görüntülendi

Afşin ilçesinde sürü halinde arazide yiyecek arayan yaban domuzları, geçtiğimiz hafta vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenmişti. Bölgede sayıları hızla artan yaban domuzları, yoğun karda aç kalınca, Çoğulhan Mahallesi’ndeki arazilerde kayda alınmıştı. Yaklaşık 20 domuzdan oluşan sürünün görüldüğü, Doğan ve Balıkçıl mahalleleri sınırındaki arazide bu kez kurtlar boy gösterdi. 2 adet kurt, karla kaplı arazide bir vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen fotoğrafa yansıdı.

Elbistan-Çoğulhan karayolunun hemen yanında gündüz vakti görülen kurtların, yiyecek bulmak amacıyla domuz sürüsünün peşine takıldığı tahmin ediliyor.