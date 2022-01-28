Omicron varyantı Elbistan’da yayılıyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki Covid-19 vaka sayıları 80 binin üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaştı. Kahramanmaraş’ta 1-7 Ocak haftasındaki vaka oranı 40,83’tü. Omicron varyantı ile birlikte ülke çapında artış, Kahramanmaraş’a da yansımasını sürdürdü. 8-14 Ocak haftasındaki vaka oranı, yüz binde 92,45’e yükseldi.

Türkiye’deki hızlı artış, Elbistan’a da yansıyor. Elbistan’da sıfıra kadar düşen günlük vaka sayıları 100’e yaklaşırken, hastanedeki oluşabilecek yoğunluğa karşı da hazırlıklar yapılmaya başladı. Omicron varyantında pozitif sayısına oranla ağır geçirenlerin oranı oldukça düşük olmasına rağmen, yoğun bakıma alınan hastalarda da artış görülüyor. Vaka sayılarındaki yükselişin sürmesi halinde hem yoğun bakım hem de Covid servislerinin de sayısı yükseltilecek.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozu başta olmak üzere aşılamanın önemine vurgu yaptı.

Bakan Koca, “Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli” dedi.

Kronik hastaların, yaşlıların Covid-19’a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını belirten Bakan Koca, “Sağlık çalışanlarının iş yükü artıyor. Kronik hastaların, yaşlıların Covid-19’a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir” uyarılarında bulundu.