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Omicron, vaka yoğunluğunu yüz binde 92’ye çıkardı

Kahramanmaraş genelinde son haftalarda düşen vaka sayıları, Omicron varyantının da etkisi ile yüz binde 40,83’ten 92,45’e yükseldi.

Omicron, vaka yoğunluğunu yüz binde 92’ye çıkardı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her yüz bin kişide bir görülen vaka tablosunu paylaştı. Kahramanmaraş’ta 1-7 Ocak haftasındaki vaka oranı 40,83’tü. Omicron varyantı ile birlikte ülke çapında artış, Kahramanmaraş’a da yansımasını sürdürdü. 8-14 Ocak haftasındaki vaka oranı, yüz binde 92,45’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!” uyarısında bulundu.

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