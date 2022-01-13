Okul sporları satranç turnuvasına Elbistan Fen Lisesi damgası

Elbistan Fen Lisesi Müdürü Mikail Şahin, satranç turnuvasında başarıyla mücadele ederek tüm rakiplerini yenip il birincisi olan kız satranç takımını kutladı.

Kız satranç takımının, il birincisi olarak Kahramanmaraş’ı bölge finalinde temsil etme hakkı kazandığını belirten Şahin, “Elbistan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 25-26 Aralık tarihlerinde Satranç turnuvası düzenlenmiştir. Düzenlenen Gençler kategorisi Satranç turnuvasında Elbistan Fen Lisesi 11 okul ve 50 sporcunun katıldığı turnuvada tüm rakiplerini yenerek 1. olmuş ve ilçemizi temsilen Kahramanmaraş il turnuvalarına katılım hakkı elde etmiştir.

Yine ilçe genelinde yapılan genç kızlar kategorisi satranç turnuvasında sporcularımıza rakip çıkmamış olup, ilçemizi temsilen İl müsabakalarına katilim sağlanmıştır. Elbistan Fen Lisesi Kız ve Erkek satranç takımları toplam 9 öğrenci ile 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde Kahramanmaraş’ta yapılan il turnuvalarına katılarak Elbistan’ı temsil etmiştir. Beden eğitimi öğretmeni Alper Aslan ve müdür yardımcısı Önder Uçar koordinesinde il merkezinde iki gün boyunca düzenlenen turnuvada öğrencilerimiz oynanan zorlu maçlar neticesinde okulumuz ve ilçemiz adına gurur verici bir sonuçla dönmüşlerdir” dedi.

Elbistan Fen Lisesi satranç takımının, finalde önceki yılın Türkiye üçüncüsünü yendiğini dile getiren okul müdürü Mikail Şahin, “İlçemizi temsilen katıldığımız satranç turnuvasının genç kızlar kategorisinde; takımımız bir önceki yılın Türkiye 3.sü olan takımı finalde yenerek il birincisi olmuş ve ilimizi temsilen bölge finallerine katılma hakkı elde etmiştir. Türkiye Şampiyonasına giden yolda bölge finallerine katılım sağlayacak ve bölge finallerinde Kahramanmaraş ilimizi Elbistan Fen Lisesi temsil edecektir.

Ayrıca yine satranç müsabakalarında genel kategoride 13 takım ve 52 sporcunun katıldığı turnuvada takımımız il 4.’sü olmuştur. Okulumuz, Kahramanmaraş il birincisi olarak bölge finallerinde ilimizi temsil edecektir. Ayrıca erkeklerde öğrencilerimiz Kahramanmaraş dördüncülüğü elde etmişlerdir. Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve bölge finallerine Kahramanmaraş’ı temsil edecek olan öğrencilerimize başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.