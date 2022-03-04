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Okul bahçesinde bulunan altın bileklik sahibine teslim edildi

Elbistan’da öğrenci velisinin okul bahçesinde düşürdüğü altın bileklik, yaklaşık 1 aylık arayışın ardından sahibine teslim edildi.

Okul bahçesinde bulunan altın bileklik sahibine teslim edildi
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TOKİ Şehit Er Levent Kuşoğlu İlkokulu’nun bahçesinde öğrenci velisi Murat Tontuş tarafından bir altın bileklik bulundu. Tontuş, yaklaşık 17 bin lira değerindeki altın bilekliği, başka bir öğrenci velisine ait olabileceğini düşünerek, okul yönetimine teslim etti. Okul müdürü Musa Demir de, bilekliğin sahibini bulmak için idareciler ve öğretmenlerle birlikte velilere ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından bilekliği düşüren öğrenci velisinin Zübeyde Yanık olduğu belirlendi. Okul müdürü Demir, Yanık’a ulaşarak bilekliğinin bulunduğunu söyledi. Yanık, yaklaşık bir aydır aradığı altın bilekliğini okul müdürü Musa Demir ve bilekliği bulan Murat Tontuş’tan teslim aldı.

Yanık, Tontuş’a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

TOKİ Şehit Er Levent Kuşoğlu İlkokulu Müdürü Musa Demir de, bilekliği bularak sahibine ulaştıran öğrenci velisi Murat Tontuş’un, insanlık örneği sergilediğini belirtti.

 

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Okul Bahçesinde Bulunan Altın Bileklik Sahibine Teslim Edildi