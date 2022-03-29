Okul bacasından çıkan duman itfaiye ekiplerini alarma geçirdi

Okulun kalorifer kazanının yakılması sonrasında oluşan yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Okula 3 ekip gönderildi. Diğer ekipler de olası müdahale için hazır şekilde beklemeye alındı. Okula gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede olayın yanlış anlamadan ibaret olduğunu tespit etti. İtfaiye ekiplerine, bu yönde çok sayıda ihbar geldiği öğrenilirken konu da okul yönetimine iletildi.