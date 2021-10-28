Okçuluk ve jimnastik etkinliği göz doldurdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98.yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu çerçevede Ekinözü ilçesinde Jimnastik ve Geleneksel Türk Okçuluğu etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çeşitli yaş gruplarındaki 210 sporcu, jimnastik ve Geleneksel Türk Okçuluğu’nda hünerlerini sergiledi.

Sporcular, jimnastik eğitmenleri eşliğinde birbirinden farklı figürler sergilerken; okçuluk gösterisi de büyük ilgi gördü. Sporcular, hedefi 12’den vurmak için büyük çaba harcadı. Etkinlikte sporcuları yalnız bırakmayan Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur ve Belediye Başkanı Bilal Eker de, onlarla birlikte yay gerip ok attı.

Etkinlik sonrasında değerlendirme yapan Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, cumhuriyetimizin kuruluşunun 98.yıldönümünü kutlamanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Gençlere seslenen Kaymakam Onur, “Atatürk, Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak sizlersiniz diyerek bu görevi gençliğe emanet etmiştir. Bu emaneti korumak ve görevi yerine getirmek için bilgili ve güçlü olmak zorundasınız. Tarihimizi, kültürümüzü, inancımızı iyi bilmek durumundasınız. Hem milli hem de evrensel kültürü öğrenmelisiniz. Size güveniyoruz, size inanıyoruz ve umut ediyoruz ki ülkemizi bulunduğumuz yerden çok daha ilerilere götürecek olan da sizlersiniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker de, etkinlikteki sporcuların ve tüm Ekinözü halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik etti.