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Öğretmenlerden öğrencilerine ‘sevgi’ mektubu

Büyükyapalak Şehit Mahmut Çiftçi Ortaokulu’ndaki öğretmenler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrencilerinin motivasyonlarını ve azimlerini arttırmak için duygu dolu mektuplar kaleme aldı.

Öğretmenlerden öğrencilerine ‘sevgi’ mektubu
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Sevgi dolu mektupların satırlarında öğrencilerinin başarılı olacaklarına inançlarını vurgulayan öğretmenler, bu zorlu sınav maratonu için de başarı temennisinde bulundu.

Elbistan Büyükyapalak Şehit Mahmut Çiftçi Ortaokulu’nda, önümüzdeki yıl LGS’ye girecek olan 8.sınıf öğrencilerine yönelik olarak ‘Öğretmenimden Sevgi Mektubu’ adlı bir etkinliğe imza atıldı. Çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için fedakarca çalışan öğretmenler, etkinlik kapsamında duygularını kağıda dökerek, öğrencilerine hem motivasyon verdi hem de mutlu etti.

Okul müdürü Mesut Erden, 8.sınıf öğrencilerinin hayallerini kurduğu liselerde okumak için aylardır büyük emek harcadığını söyledi. Kendilerine koydukları hedefe ulaşmaları için okul olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Erden, “8.sınıf öğrencilerimizi, bundan sonraki eğitim hayatlarını belirleyecek önemli bir sınav bekliyor. Çocuklarımızı, bu sınava en iyi şekilde hazırlamak için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu zorlu süreçte öğrencilerimiz, günlük yaşamlarındaki birçok şeyden feragat ederek sınava hazırlanıyorlar. Hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da başarının en önemli bileşenlerinden birisi motivasyondur. Biz de öğrencilerimizi hem motive etmek hem de onlara verdiğimiz değeri daha yakından hissettirmek amacıyla ‘Öğretmenimden Sevgi Mektubu’ adlı bir etkinlik gerçekleştirdik.

Öğretmenlerimiz, derslerine girdikleri öğrencilerin hem motivasyonlarını arttırmak hem de sınav kaygısından kurtulmalarını sağlamak için mektuplar kaleme aldı. Her bir satırı duygu ve sevgi yüklü olan mektupları, oluşturduğumuz köşemize astık. Öğrencilerimiz de isimlerine özel bu mektupları okuyarak hedefledikleri güzel geleceğe olan inançlarını tazelemiş oldu. Tüm öğretmenlerimizi, satılara döktükleri güzel düşünce ve duygularından dolayı tebrik ediyorum. Öğrencilerimize de başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Öğretmenlerinin iyi dilek ve güzel düşüncelerinin yer aldığı mektupları okuyan öğrenciler ise hem çok mutlu oldular hem de duygusal anlar yaşadılar.

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Öğretmenlerden öğrencilerine Sevgi Mektubu