Öğretmenler Günü törenle kutlandı

Elbistan’daki Öğretmenler Günü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunulması ile başladı. Buradaki program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’ın çelenk bırakmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tamamlandı. Kutlamaların ikinci bölümü ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misakı Milli Salonu’nda gerçekleştirildi.

Stajyer öğretmenlerin de yemin heyecanını yaşadığı program, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu tarafından hazırlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okul öğretmenlerinden Hilal Demirci yaptı.

Öğretmenliğin, sabır ve şefkat çizgisinde yaşayan bir inanç ve gönül işi olduğunu belirterek sözlerine başlayan Demirci, şöyle devam etti:

“Öğretmen; yani öğreten kişi, dağarcığındaki bilgileri, yüreğindeki hisleri, inançları öğrencilerine aktarmaya çalışan; onların akıllarını, yüreklerini dünyaya ve insanlığa açan kişidir. İnsanlığı kendisine tanıtan, iyiliği, güzelliği gösteren, sevgi ve saygıyı aşılayan, ilim ve fenni kafalara işleyen isimsiz nakkaştır öğretmen. Bugün gelinen noktada, gelişip kalkınmada ve güçlenmede eğitim-öğretimin yeri inkar edilemez. Bir toplumun ortaya koyduğu eğitimin kalitesi aynı zamanda o toplumun gelişmişlik ve kalkınmışlık derecesini de gösterir. Bu sebeple kültür, sanat, bilim, teknoloji ve ekonomi alanlarında kalkınma ve ilerleme hiç kuşku yok ki eğitim ve öğretim sorunlarını çözmüş bir toplumla olmakla mümkündür.

Bu noktada da yükün büyük bir kısmını omuzlayacaklar öğretmenler olacaktır. Öğretmenler olmalıdır; zira dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve en saygıdeğer unsurlarıdır. Öğretmenlerine sahip çıkan toplumların yarınları daha güzel ve güvende olur. Biz öğretmenler, öğrettiklerimizle yol göstermeli, toplumun daha mutlu daha bilinçli ve daha güçlü olması gayesiyle hareket etmeliyiz. İnsanın ve insanlığın zaman zaman suratı asık karanlıklara maruz kaldığı günlerde doğacak güneşlerin etrafında pervane kanat olan öğretmenler olmak arzumuzu, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek gayemizi her daim canlı tutmalıyız. En büyük savaşın cehalete karşı verilen savaş olduğunu unutmamalı ve bu bilinci geleceğimizin teminatı olan nesillerin yüreklerine ve zihinlerine işlemeyi bilmeliyiz.”

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri tarafından şiir okundu ve orotoryo gösterisi sunuldu. Program, öğretmenlerin müzik dinletisi ile devam etti. Daha sonra emekli olan öğretmenlere plaketleri Elbistan Kaymakamı Özkan Demir tarafından takdim edildi. Plaket töreni sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Program, stajyer öğretmenler için düzenlenen yemin töreniyle sona erdi.

Törenlere, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan, AK Parti İlçe Başkan Vekili Recep Çevik, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.