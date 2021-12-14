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Öğretmenevindeki odasında ölü bulundu

Malatya’dan yakını ziyaret etmek için Elbistan’a gelen bir şahıs, kaldığı öğretmenevinin odasında ölü bulundu.

Öğretmenevindeki odasında ölü bulundu
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Alınan bilgiye göre, Ahmet Sarı adlı vatandaş, yaklaşık 6 gün önce bir yakınını ziyaret etmek amacıyla Malatya’dan Elbistan’a gelerek öğretmenevinde kalmaya başladı. Akşam saatlerinde kaldığı odaya giren Sarı’dan haber alamayan yakını, öğretmenevi yetkililerini arayarak durumu bildirdi. Odayı kontrol eden görevliler, içeriden ses gelmeyince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Odaya giren sağlık ekipleri, hareketsiz bir şekilde buldukları Sarı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sarı’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla adli tıp kuruma gönderildi.

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