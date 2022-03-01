Öğretmenevi kompleksinde proje revizyonu onaylandı

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Kızılcaoba Mahallesi’nde eski askerlik şubesinin bulunduğu alana yapımı planlanan öğretmenevi kompleksiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Elbistan’a modern ve birçok sosyal imkanı içinde barındıracak yeni öğretmenevi kazandırmak için çaba gösterdiklerini hatırlatan Başkan Tıraş, projede revizyona gidildiğini söyledi.

Başkan Tıraş, ilçeye kazandırılacak bu yatırımın, sadece konaklamaya dönük değil; birçok sosyal ve kültürel etkinliğin de bir arada yapılabileceği donatı alanlarına sahip olmasını istediklerini dile getirdi.

Bu amaçla da AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’la görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Tıraş, “Sayın Bakanımız Mahir Ünal’ın gayretleri ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı görüşme sonrasında istediğimiz proje revizyonu gerçekleşti” dedi.

Yeni öğretmenevinin yatak kapasitesinin yüzde 50 arttırılarak 150’ye yükseltildiğini vurgulayan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, “Elbistan’da Dulkadiroğlu Caddesi’nde uzun yıllardır hizmet veren öğretmenevinin 16 oda ve 40 yatak kapasitesi bulunuyor. Bu kapasite, Elbistan ölçeğindeki bir ilçenin ihtiyacını karşılamaktan uzaktı. Geldiğimiz noktada ise ilk projede 100 olarak belirlenen yatak sayısı 150’ye yükselmiş durumda. Öğretmenevi kompleksimiz, lokanta ve konferans salonu gibi sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapacak şekilde yeniden projelendirildi. Biz, ilçemize kazandırmak istediğimiz bu yatırımın, çok fonksiyonlu olması noktasındaki talebimizi AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal’a iletmiştik. Kendisi de, memleketimizdeki birçok konuda olduğu gibi bu talebimizle yakından ilgilendi. Milli Eğitim Bakanlığımızla gerekli görüşmeleri yaparak, proje revizyonunun gerçekleşmesini sağladı” şeklinde konuştu.

Projeye, bakanlığın yatırım onayı verdiğini anımsatan Başkan Tıraş, “Milli Eğitim Bakanlığımız, bu önemli projeye yatırım onayı vermişti. İhale süreci ve inşaat için de yaklaşık 15 milyon lira kaynak aktarılmıştı. Proje revizyonu ile birlikte en kısa sürede çalışmaların başlamasını bekliyoruz. Bu yatırımın ilçemize kazandırılması noktasında en başından sonuna kadar bizlere destek olan şehrimizin evladı Sayın Bakanımız Mahir Ünal’a şükranlarımızı sunarız. Ayrıca, projedeki emeklerinden dolayı da Elbistan Kaymakamı Sayın Özkan Demir’e teşekkür ederiz. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.